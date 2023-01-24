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KYK borç yapılandırma
KYK borçların silinip silinmeyeceği ile birlikte yapılandırma sürecinin başlayacağı tarih, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KYK borçlarına ilişkin müjdeli haber geldi.
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem maddelerinde kyk borç yapılandırması da vardı.
İşte toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;
"(Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz."
31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.
Pakete ilişkin ayrıntıları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ve ''Bilindiği gibi, yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz, ne kadar kredi aldılarsa, sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle, endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hâle getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama olan yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.