Pakete ilişkin ayrıntıları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ve ''Bilindiği gibi, yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz, ne kadar kredi aldılarsa, sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle, endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hâle getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama olan yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.