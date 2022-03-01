Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Öğrenci bursuna zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası basın karşısına geçti. Gündemdeki konulara değindikten sonra öğrencilere burs müjdesi verdi.

TÜBİTAK BURSU NE KADAR?

"Burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz." açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans programında aylık 750 lira olan bursun yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıldığını duyurdu.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerine ödenen bursun 3 bin lira ile 4 bin 250 lira arasında olacağını açıkladı.

Doktora öğrencilerine ise 5 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası burs verileceğini belirtti.

"Doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir."

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