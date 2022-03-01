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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Öğrenci bursuna zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında lisans ve ön lisans öğrencilerini yakından ilgilendiren KYK burs müjdesini verdi. Burs miktarının arttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak'tan sağlanan burslarda iyileştirmeler yapıldığını ve bursların miktarının ne kadar olduğunu tek tek açıkladı. Detayları sizin için derledik.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öğrencilere burs müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası basın karşısına geçti. Gündemdeki konulara değindikten sonra öğrencilere burs müjdesi verdi.

TÜBİTAK BURSU NE KADAR?

"Burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz." açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans programında aylık 750 lira olan bursun yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıldığını duyurdu.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerine ödenen bursun 3 bin lira ile 4 bin 250 lira arasında olacağını açıkladı.

Doktora öğrencilerine ise 5 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası burs verileceğini belirtti.

"Doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Aylık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz
OYNAT 01:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Aylık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öğrencilere burs müjdesi veren Eroğan, 'Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir.' dedi.
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