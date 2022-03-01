Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın programın konuşma yaptı. Şule Belgeselinin gösteriminin yapıldığı program ilgiyle karşılandı.

'Zorluklara göğüs gerdi'

Erdoğan '81 yıllık ömrü boyunca defalarca tehdit edildi, evi kundaklanarak hayatına kast edildi. Medya organları eliyle itibar suikastına uğradı. Büyük bir cesaretle zorluklara göğüs gerdi, bedel ödemekten çekinmedi. Aynı şekilde kadınlarımız her yerde varsa Şule Yüksel Şenler'in katkısı büyüktür. Şule belgeseli modern yöntemleri kullanarak geleceğe kayıt düşüyor. Nitelikli, titiz kapsamlı bir çalışmanın yer aldığı eser, ülkemizin kahramanlık dönemlerine ayna tutuyor.' ifadelerinde bulundu.

Ayşe Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesi

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938; Kayseri doğumludur. Ailesi aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi.

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Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1980'den sonra Zaman ve Millî Gazete'de yazdı.

Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

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