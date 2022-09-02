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KYK burs başvuruları bekleniyor! Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

KYK burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde gerçekleştirilen burs ve kredi ödemeleri üniversite yeni kayıt yaptıran öğrenciler tarafından bekleniyor. KYK burs başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2022 KYK burs başvuruları ne zaman, kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK burs başvuru ekranı: 2022 GSB KYK burs ve kredi başvuru şartları neler, nasıl ve nereden başvuru yapılır?
KYK burs başvuruları

KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde meraklı bekleyiş sürüyor. KYK burs ve krediye başvurmak isteyen binlerce üniversite öğrencisi gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevirdi. Peki KYK burs başvuruları ne zaman 2022? GSB KYK burs ve kredi başvuru şartları neler, nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte KYK burs ve kredi başvuru tarihleri...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022-2023 KYK ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulacak. KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

2022 KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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