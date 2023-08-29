KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak 2023?

tarihleri YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte KYK burs başvuru tarihleriyle ilgili detaylar...