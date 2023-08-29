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KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu

KYK yurt başvuruları başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarının ardından 2023-2024 dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. YKS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından üniversitelere yerleşen binlerce aday kazandıkları illerde devlet yurtlarında konaklamak için başvurularını gerçekleştirecekler. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak? GSB e-devlet 2023 KYK yurt başvuru ekranı içeriğimizde.

11:10 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
KYK

KYK

Üniversite tercihlerine göre yaşadıkları şehirlerden başka şehre gidecek olan öğrenciler, yerleşim sorunlarını çözmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan KYK yurt başvurularını yapmaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı.Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularının nasıl ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman sona erecek?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sürecine ilişkin bugün saat 10.15'te basın açıklaması yaptı.

Bakan Bak'ın açıklamalarının ardından KYK yurt başvuruları erişime açıldı

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adayların e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2023-2024?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.



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