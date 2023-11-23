Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarının ne zaman yatacağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) üzerinden burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde. İlk kez burs almaya hak kazanan öğrenciler KYK 3 aylık toplu ödemlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) aracılığıyla geçtiğimiz yıl ekim, kasım, aralık ayları burs ödemeleri toplu olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman yatacak?

KYK BURS/KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

2024 KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.







