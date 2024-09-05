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KYK ek yurt başvuruları ne zaman yapılacak 2024? KYK yedek yurt yerleştirme başvuru ekranı açıldı mı?

KYK yedek yurt yerleştirme başvuru ekranı yakından takip ediliyor. KYK yurtları için başvurular 20 Ağustos-24 Ağustos tarihleri arasında alındı. Sonuçların Eylül ayı başında duyurulması bekleniyor. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından ek yurt başvuruları alınacak. Peki, 2024 KYK ek yurt başvuru ekranı açıldı mı? KYK yedek yurt yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

09:10 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
KYK
KYK

2024-2025 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvuruları tamamlandı. Yoğun ilgi gören başvuruların ardından, heyecanla beklenen değerlendirme süreci devam ediyor. Binlerce öğrenci, uygun fiyatlı ve konforlu barınma imkanı sunan GSB yurtlarında kendilerine yer bulabilmek için sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt sonuçlarına dair henüz tarih açıklaması gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene başvurular 29 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar da 13 Eylül'de ilan edilmişti.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Yurt başvuru sonuçlarında adaylar asıl veya yedek olarak yurt hakkı elde edebilecek. Belirlenen dönemlerde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacak.

2024 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurtlarına ek başvuru takvimi netlik kazanmadı.

YKS ek yerleştirme sürecinin başlaması ile birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranının bir kez daha açılması bekleniyor.

KYK yedek yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



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