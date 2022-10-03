Bakan Kasapoğlu: KYK kredi cezalarına ilişkin konuştu: Parlamentomuz ilerleyen günlerde artık tarihleştirecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlara yerleştirmede rekor kırdıklarını açıklayarak, "Hep birlikte bir rekoru gerçekleştirdik. İlk faz yerleştirmede yüzde 80. 2'nci faz yerleştirmede de yüzde 82 yurt yerleştirme oranına imza attık. Bu bir rekordur. Bu bir Türkiye rekoru değildir. 850 bin yurt kapasitesi, 800'den fazla yurt dünyada eşi benzeri olmayan bir alt yapıdır" dedi. Peki KYK kredi cezalarına af var mı, öğrenim kredi borcu silinecek mi?

2022 KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin KYK kredi cezaları ile ilgili de parlamentonun çalışma yaptığını aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gerek burslarımız, gerek kredilerimiz öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar en güçlü şekilde yoluna devam ediyor. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde burs ve kredi başvurularımız başlayacak." dedi.

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KYK kredi cezalarına af var mı?

Bakan Kasapoğlu, KYK kredi borçlarında cezalara ilişkin de "Kredilerdeki gecikme cezalarını da inşallah parlamentomuz da ilerleyen günlerde artık tarihleştirecek. Önümüzdeki süreçte yine kredi ve burs uygulamalarımızda genç odaklı siyasetimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Gençlerin Türkiye'nin en büyük umudu olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz. Onların umudunu büyütmek, önlerini açmak, onlarla birlikte bu yolu yürümek bizim siyaset tarzımız. O yüzden hiç kimse gençleri, gençliği istismar etmeye kalkmasın. Buna kalkışırlarsa her zaman bizi bulacaklardır. Gençlerle aramıza bugün giremedikleri gibi hiç bir zaman da giremeyecekler. Birileri gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar. Yalanlarla manipüle etmeye çalışacaklar. Ama biz her zaman gençlerimizin yanında onlarla birlikte onların umudunu büyütmeye, sevincini artırmaya çalışacağız."

E devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

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Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

E Devlet KYK burs kredi başvuru ekranı için tıklayın.

KYK bursu kime çıkar, verilir?

Burslarda öncelikli öğrenciler ise şöyle;

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, Anne ve babası vefat etmiş olanlar, Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK bursu geri ödemeli mi?

Hayır. KYK bursu öğrenciye geri ödemesiz olarak verilir. Ancak KYK bursu çıkmayan ya da belli nedenlerle bursu kesilen ve kredi almaya başlayan kişiler, KYK kredisi aldıkları takdirde bu krediyi ileride ödemek durumunda kalırlar.

KYK bursu kimlere çıkar?

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez), Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

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KYK kredi ve bursu ne kadar?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor. Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.