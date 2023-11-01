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2024 KYK burs ve kredi miktarları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 KYK burs ve kredi miktarlarını açıkladı. İşte kredi ve burs miktarına gelen zam oranı...

08:26 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:03 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KYK

KYK

Yeni zamlı lisans, yüksek lisans ve doktora burs tutarları belli oldu! KYK burs ve kredi ödemeleri GSB tarafından gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuruları kabul edilen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız burs ve geri ödemeli kredi hesaplarına yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılı KYK burs ve kredi tutarlarını açıkladı. Peki, 2024 burs ve kredi tutarı ne kadar oldu?

2024 burs ve kredi tutarı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından kredi veya burs alan 1milyon 600 bin öğrenci için gelecek yıl ödenecek yeni kredi ve burs miktarlarını açıklayan Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Hali hazırda ödenen KYK burs tutarları şu şekilde:

Lisans için; 1250 TL

Yüksek Lisans için; 2500 TL

Doktora için de; 3700 TL

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları her yıl eğitim yılı başında alınıyor. 2023-2024 yılı için başvurular 12-19 Ekim'de alındı. Sonuçların ise Kasım-Aralık ayı gibi açıklanması bekleniyor.

Bir sonraki başvuru sürecinin de belirtilen tarihlere yakın bir zamanda başlaması ön görülüyor.



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