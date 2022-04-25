KYK bursları bayrama kadar yatırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

KYK burslarının yatacağı tarih netlik kazandı.Her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştirilen kredi ve burs ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle birlikte katıldığı iftar yemeğinde KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı takvimi açıkladı.

KYK BURSLARI BAYRAMA KADAR YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Yurt, kredi ve burslarla ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hani birileri diyor ya, 'Yurt yok' diyor. Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik. Bay Kemal'e sorarsan 'Yurt yok.' diyor. İşte buyur ve biz bununla da kalmadık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizi aylık 750 lira beslenme yardımından internete kadar her türlü imkanla destekliyoruz. Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz."

KYK BURS SORGULAMA EKRANI

2022 KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

KYK kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 TL'ye, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 TL'ye, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 TL'ye yükseltildi.

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KYK LİSANS ÖĞRENCİLERİ: 850 TL

KYK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ: 1700 TL

KYK DOKTORA ÖĞRENCİLERİ: 2550 TL

KREDİ ve BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KREDİ:

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS:

Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

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• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.