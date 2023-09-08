Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan yurt başvurularını yapan öğrenciler tarafından sorgulanıyor.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından başlayan başvuru işlemleri 2 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan KYK yurt başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?