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KYK yurtları ne zaman açılıyor 2023? GSB KYK yurtları açılış tarihi

KYK yurt başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler 29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında KYK yurt başvuru işlemlerini gerçekleştirdiler. Sonuçların açıklanması ile öğrenciler KYK yurtlarına yerleşecek. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023 KYK yurtlarına ne zaman yerleşilecek? İşte ayrıntılar...

13:28 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
KYK yurtları açılışı

KYK yurtları açılışı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci yurtlarına başvurular geride kaldı. Yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmamışken bir yandan da yurtların açılış tarihi gündem oldu. Öğrenciler, KYK yurtlarına ne zamana yerleşebileceklerini merak ediyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KYK yurtlarına başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.

Konuya ilişkin resmi kurum ve kişilerden gelen bilgileri haberimizde paylaşacağız.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 2 Eylül cumartesi saat 23.59'da sona erdi.

Buna göre; KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.



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