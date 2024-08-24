"KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? KYK yurt sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 24 Ağustos'ta tamamlanacak olan KYK yurt başvurularının ardından gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. KYK yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?