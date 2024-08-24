|
Özgün

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? KYK yurt sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir zaman kala, kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde yaşayacak olan öğrenciler, yurt başvurularını tamamladı. Şimdi gözler ise KYK yurt başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:36 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

"KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? KYK yurt sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 24 Ağustos'ta tamamlanacak olan KYK yurt başvurularının ardından gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. KYK yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erecek.

KYK yurt başvuru sonuçlarının ise eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

#KYK
#KYK yurt
#kyk yurt başvuru sonuçları
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 1. dönem kayıtları ayın kaçında başlayacak?