YKS tercihleri ile farklı şehirde ikamet edecek öğrenciler 2024 KYK yurt başvurusu takvimi için gelecek açıklamalara kilitlendi. KYK başvuru ekranı Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu son dakika açıklamaları sonrası e-devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, GSB ile 2024-2025 KYK başvuruları başladı mı, yurt ücreti ne kadar, kredi ve burs tutarı kaç TL? İşte detaylar.

KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025?

KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçlarının ardından YKS yurt başvuruları 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı.

Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

KYK yurt kayıt tarihleri 2024

YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak ve ardından tercih süreci başlayacak. KYK yurt başvurularının ise Ağustos ayında alınması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti.

KYK ilk kayıt ücreti kaç TL 2024?

KYK yurtlarına ilk defa yerleşecek öğrencilerin ödemesi gereken ücret, ilk kayıt ücreti olarak adlandırılıyor. Bu ücretin içinde yatak ücreti ve güvence bedeli yer alıyor.

KYK kayıt ücreti nasıl ödenir?

İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülüyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak detaylı sonuç belgesi ardından tercih süreci başlayacak.







