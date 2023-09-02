|
Özgün

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan yurt başvurularını yapan öğrenciler tarafından sorgulanıyor.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından başlayan başvuru işlemleri 2 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan KYK yurt başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

08:39 . 2/09/2023 السبت
Yeni Şafak
KYK yurt başvuru sonuçları

KYK yurt başvuru sonuçları

KYK yurt başvuru sonuçları
için geri sayım başladı. 2 Eylül'de sona erecek olan başvurular devam ederken gözler şimdiden "
KYK yurt başvuru sonuçları
ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte,
KYK yurt başvuru sonuçları
nın açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama ile ilgili bilgiler...

2023-2024 KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

Gençlikve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları 2023-2024 eğitim öğretim yılı için başladı ve sona eriyor. Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklaması ile başlayan başvurularda son gün geldi.

Buna göre, 29 Ağustos'ta başlayan başvurular 2 Eylül 2023 saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

KYK yurt başvuruları üniversiteler açılmadan önce tamamlandığından sonuçlar için bekleyiş başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuruları takip ediliyor.

KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama tarihi henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.


#kyk
#kyk yurt başvurusu
#kyk yurt başvuru sonuçları
#yurt başvuru sonuçları
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#kredi ve yurtlar kurumu
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milan, 10 kişi oynadığı Roma deplasmanından 2-1 galip geldi