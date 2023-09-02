KYK yurt başvuru sonuçları
2023-2024 KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!
Gençlikve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları 2023-2024 eğitim öğretim yılı için başladı ve sona eriyor. Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklaması ile başlayan başvurularda son gün geldi.
Buna göre, 29 Ağustos'ta başlayan başvurular 2 Eylül 2023 saat 23.59 itibarıyla sona erecek.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
KYK yurt başvuruları üniversiteler açılmadan önce tamamlandığından sonuçlar için bekleyiş başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuruları takip ediliyor.
KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama tarihi henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.
En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.
Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.