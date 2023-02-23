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KYK yurt ücretleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan ilk açkılama geldi

KYK ücretleri ile ilgili son duruma ilişkin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu. Bakan Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarı yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Peki deprem illerinden yurtlarda kalan öğrenciler KYK yurt ücreti ödeyecek mi?

09:44 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KYK yurt ücretleri

KYK yurt ücretleri

KYK yurt ücretleri ile ilgili son durumu, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli büyük deprem faciası sonrası KYK yurtları depremzedelere tahsis edilmişti. Üniversite eğitimi hibrit sisteme geçerken KYK Şubat ayı ücreti ödenecek mi? Bu ay KYK yurt ücretleri ödeniyor mu merak edildi. Peki, bu ay KYK yurt ücretleri ödeniyor mu? İşte, KYK yurt ücretleri hakkında son durum...

KYK yurt ücretleri ertelendi mi, ödenmeye devam edilecek mi?

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki depremzedelerin bir kısmı yurtlara yerleştirildi. Yurtlarda kalan öğrenciler ise ilerleyen aylarda KYK yurt ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğini merak ediliyordu.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; ''Sevgili gençler, Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır.'' açıklamasında bulundu. Böylece KYK Şubat ayı ücretlerinin iadelerine dair de bir açıklama gelmedi.

Üniversitelerde bahar dönemi eğitimi nasıl olacak?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde bahar dönemi eğitimine dair detayları açıklamıştı.

"2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren başlatılabilecek. Yükseköğretim kurumlarımız, her bir diploma programının teorik eğitimlerinde 'Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar' kapsamında (6. maddedeki yüzde 30 kısıtı dikkate alınmaksızın) ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak çevrim içi, eş zamanlı veya çevrim dışı, eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilecek. Eğitimlerini, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerimiz, bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek."

YÖK

"Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talep etmeleri halinde, birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilecek; bahar dönemi sonunda başarılı oldukları uygulamalı eğitimler, eksiksiz olarak kredi yükünden düşülecek, kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmeyecek.

Öğrencilerimiz deprem dolayısıyla ciddi şekilde etkilenmiş bulunuyorlar. Elbette ki arzu ettiğimiz, öğrencilerimizin tamamının bahar yarıyılında eğitim öğretime iştirak etmeleridir. Ancak katılma konusunda mücbir sebeplerle iştiraki mümkün olamayan öğrencilerimiz de olabilecektir. Bu bakımdan kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirildi. Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."

YÖK Başkanı Özvar

YÖK Başkanı Özvar, öğrenim ücreti konusunda vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin bir tavsiye kararlarının bulunduğuna da dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Vakıf yükseköğretim kurumlarının, depremden etkilenen illerde birinci derece yakını vefat eden veya birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerinin, ödenmemiş bahar dönemi taksit ödemelerini güz dönemine kadar ertelemelerine ve eğitim-öğretim ücretleri, burs ve barınma ihtiyaçları konularında ayrıca kolaylık sağlamalarına karar verilmiştir."


Bina zemin etüdü yapılışı gerekliliği ve önemi
Bina zemin etüdü yapılışı gerekliliği ve önemi

Zemin etüdünün önemi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi sonrası bir kez daha gözler önüne serildi. Deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu, binlerce bina ya yıkıldı, ya da ağır hasar aldı. Bölgede bulunan TOKİ konutları ise depremde dim dik durdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yaptırılan inşaatlarda öncelikle yerinde zemin etüt raporu çıkarıldığını, bu raporlar doğrultusunda kanun ve yönetmeliklere göre inşaatların başladığını dile getirdi. Özellikle zemin etüdü raporu ile zemin yapısı, fay hattına uzaklığı durumu, zemin cinsi ve depreme olan dayanıklılığı hakkında bilgi vermektedir. Peki bina zemin etüdü nasıl yapılır, kimler yapar, nasıl başvurulur?


#KYK
#yurt ücretleri
#Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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KYK yurt ücretleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan ilk açkılama geldi
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