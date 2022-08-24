2022 GSB KYK yurt başvuru tarihleri: KYK yurt başvurusu 2022 ne zaman sona erecek?

KYK yeni dönem yurt başvuru tarihleri üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte araştırılan konular arasında. YKS tercih sonuçları açıklanması ile birlikte üniversite 2022 KYK yurt başvuru tarihleri de öğrenciler tarafından merak konusu oldu. KYK yurt başvuruları başladı mı? 2022 GSB KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek adaylar bir yandan da okuyacağı üniversitenin bulunduğu il ve ilçelerdeki KYK yurtlarını araştırıyor. KYK yurtlarında kalmak isteyenler 2022 KYK yurt başvuruların ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? GSB 2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? sorularını da sormakta.

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KYK yurt başvuruları 2022 ne zaman yapılacak?

İlk kez bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler ve ara sınıfta öğrenimine devam eden öğrenciler KYK yurt başvurusunda bulunacak. KYK yurt başvuruları son dakika açıklamalar üniversiteye bu sene kayıt yaptıracaklar tarafından takip ediliyor. KYK yurtlarına başvurular için YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama bir hayli araştırılıyor. Öğrencilerin KYK yurt başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı. 2022-2023 KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KYK yurt başvuruları geçen yıl 6-12 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

KYK yurt başvuru işlemler

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

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Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK yurt başvuru şartları neler?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

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c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

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e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.