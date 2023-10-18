La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin anlamı, fazileti.
La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin ne demek?
La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Arapça okunuşu
La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Türkçe okunuşu
Türkçe Okunuşu: “…Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).”
La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Türkçe anlamı
Anlamı: “Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” (Enbiyâ 21/87) niyâzında bulunmuştu.
La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin duası ile ilgili hadis
Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Yûnus’un balığın karnındaki duası لَۤا اِلٰهَ اِلَّۤا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ şeklinde idi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teâlâ mutlaka onun duasını kabul buyurur.” (Tirmizî, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170)
Yunus aleyhisselam'ın balığın karnında 'La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin' duası Arapçadır. Manası 'Senden (Allah'tan) başka ilah olacak yoktur, Sen her türlü noksanlıklardan ve ortaklıktan berisin. Şüphesiz ben (Hz. Yunus) kendine yazık eden kimselerden oldum.
La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin hangi ayet anlamı?
Yunus'un Duası Fazileti. Enbiya Suresi 87. ayetin son kısmında yer alan 'Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine-zzâlimîn' duasını Hz. Yunus'un çok fazla zikretmesi onu balığın karnından kurtarmıştır.
La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin kaç kere okunur?
Allah sıkıntıları giderir. Bir kimse her gün sabahleyin 21 defa. “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”