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Hz. Yunus'un balığın karnındayken ettiği dua: La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin anlamı

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin bu dua, Allah'ın birliği ve büyüklüğünün kabul edilmesi, insanın kendi kusurlarını ve günahlarını kabullenmesi, Allah'tan af ve yardım dilenmesi anlamına gelir. La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin duası ile ilgili hadis de mevcuttur. İşte La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin okunuşu, anlamı, fazileti.

17:18 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin anlamı, fazileti.

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin anlamı, fazileti.

İçindekiler
La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin
sı, sıkıntılı ve zor zamanlarda okunarak Allah'tan af ve yardım dilenilebilir.

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin ne demek?

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin
, Türkçede "Senden başka ilah yoktur, Sen her türlü noksanlıktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." anlamına gelir. Bu dua, Enbiya Suresi'nin 87. ayetinde Hz. Yunus'un balığın karnındayken ettiği duadır.

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Arapça okunuşu

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Türkçe okunuşu

Türkçe Okunuşu: “…Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).”

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Türkçe anlamı

Anlamı: “Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” (Enbiyâ 21/87) niyâzında bulunmuştu.

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin duası ile ilgili hadis

Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Yûnus’un balığın karnındaki duası لَۤا اِلٰهَ اِلَّۤا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ şeklinde idi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teâlâ mutlaka onun duasını kabul buyurur.” (Tirmizî, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170)

La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin ne anlama gelir?

Yunus aleyhisselam'ın balığın karnında 'La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin' duası Arapçadır. Manası 'Senden (Allah'tan) başka ilah olacak yoktur, Sen her türlü noksanlıklardan ve ortaklıktan berisin. Şüphesiz ben (Hz. Yunus) kendine yazık eden kimselerden oldum.

La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin hangi ayet anlamı?

Yunus'un Duası Fazileti. Enbiya Suresi 87. ayetin son kısmında yer alan 'Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine-zzâlimîn' duasını Hz. Yunus'un çok fazla zikretmesi onu balığın karnından kurtarmıştır.

La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin kaç kere okunur?

Allah sıkıntıları giderir. Bir kimse her gün sabahleyin 21 defa. “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

Peygamberimizin (S.A.V) deprem duası
Peygamberimizin (S.A.V) deprem duası

Deprem duası, deprem sırasında ve sonrasında okunabilecek bir duadır. Deprem olurken okunacak dua, ile her şeye gücü yeten Allah'tan (C.C) yardım istemek için okunur. Deprem duası, her Müslümanın ezberinde olması gereken bir duadır. Depremler, yer kabuğunun ani ve şiddetli hareketleri sonucu oluşan sarsıntılardır. Türkiye’nin her neresinde olursa olsu meydana gelen irili ufaklı deprem anında ve sonunda milyonlarca vatandaş duaya yönelmekte. Dua etmek, Allah'a yakınlaşmanın, O'nun sevgi ve rahmetini kazanmanın, sıkıntı ve zorluklardan kurtulmanın bir yoludur. Depremler sonrasında enkaz altında kalanlara dua etmek isteyenler için depremde okunacak dualar ve sureleri haberimizde derledik. Peki Deprem olunca hangi sure okunur? Deprem duası Türkçe? Doğal afetlerden korunmak için hangi dualar okunur? İşte Depremde okunacak dualar ve sureler.


#La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin
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Hz. Yunus'un balığın karnındayken ettiği dua: La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin anlamı