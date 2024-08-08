Aşure tarifi aşure gününe kısa bir süre kala merak edilerek sorgulanıyor. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure ülkemizde aşure gününde sevilerek tüketilen yemeklerdendir. Kolay aşure tarifi en çok tercih edilen ve araştırılan aşure tariflerden biri. Bu özel günde aşure yapıp yakınlarıyla paylaşmak isteyen kişiler aşure tarifini merak ediyor. Aşure yapımının en önemli noktası kararmasını önemektir. Peki, kararmayan aşure nasıl yapılır? İşte nefis ve pratik aşure tarifi haberimizde...