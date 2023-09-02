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Leicester City - Hull City Canlı Skor - Maç Kadrosu

İngiltere Şampiyonluk Ligi 5. haftasında Leicester City evinde Ozan Tufan’lı Hull City’i konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 17.00’de başlayacak. Ligde 4 haftada 12 puan toplayan Leicester City liderliğini koruyor. Hull City ise 7 puanla 8. sırada yer alıyor. Leicester City evinde Hull City’e karşı son yenilgisini 2008 yılında aldı. Nefes kesecek maç öncesi iki takımın da maç kadrosu ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Leicester City - Hull City canlı skor ekranı, maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:37 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Leicester City - Hull City Canlı Skor - Maç Kadrosu

Leicester City - Hull City Canlı Skor - Maç Kadrosu

Leicester City, İngiltere Şampiyonluk Ligi 5. haftasında Hull City ile karşılaşıyor. Saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem John Busby yönetecek. Leicester City - Hull City canlı skor ekranı, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

LEİCESTER CİTY - HULL CİTY CANLI SKOR

LEİCESTER CİTY - HULL CİTY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LERİ

LEİCESTER CİTY

30 Mads Hermansen

3 Wout Faes

5 Callum Doyle

21 Ricardo Pereira

23 Jannik Vestergaard

8 Harry Winks

22 Kiernan Dewsbury-Hall

25 Wilfred Ndidi

35 Kasey McAteer

10 Stephy Mavididi

14 Kelechi Iheanacho

HULL CİTY

1 Matt Ingram

2 Lewie Coyle

4 Jacob Greaves

5 Alfie Jones

6 Sean McLoughlin

7 Ozan Tufan

10 Adama Traore

20 Liam Delap

24 Jean Michael Seri

27 Regan Slater

30 Scott Twine

İNGİLTERE ŞAMPİYONLUK LİGİ PUAN DURUMU



#Leicester City
#Hull City
#İngiltere Şampiyonluk Ligi
#Ozan Tufan
41 dakika önce
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