Leicester City - Hull City Canlı Skor - Maç Kadrosu
Leicester City, İngiltere Şampiyonluk Ligi 5. haftasında Hull City ile karşılaşıyor. Saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem John Busby yönetecek. Leicester City - Hull City canlı skor ekranı, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
LEİCESTER CİTY - HULL CİTY CANLI SKOR
LEİCESTER CİTY - HULL CİTY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LERİ
LEİCESTER CİTY
30 Mads Hermansen
3 Wout Faes
5 Callum Doyle
21 Ricardo Pereira
23 Jannik Vestergaard
8 Harry Winks
22 Kiernan Dewsbury-Hall
25 Wilfred Ndidi
35 Kasey McAteer
10 Stephy Mavididi
14 Kelechi Iheanacho
HULL CİTY
1 Matt Ingram
2 Lewie Coyle
4 Jacob Greaves
5 Alfie Jones
6 Sean McLoughlin
7 Ozan Tufan
10 Adama Traore
20 Liam Delap
24 Jean Michael Seri
27 Regan Slater