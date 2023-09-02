Leicester City

İngiltere Championship 4. hafta açılış maçında Ozan Tufan’lı Hull City evinde Bristol City’i konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 17’ Ozan Tufan ve 62’ Nahki Wells’den geldi. Hull City 4. haftada ilk beraberliğini alarak 7 puanla 6. sırada yer aldı. Hull City - Bristol City maç özetini izlemek ve İngiltere Championship puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.