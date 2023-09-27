Lenovo bilgisayar fiyatları
Lenovo bilgisayarları, Türkiye'de de oldukça popülerdir. Lenovo bilgisayarları, birçok farklı operatör ve perakendeci tarafından satılmaktadır. Lenovo bilgisayarları, farklı fiyat aralıklarında sunulmaktadır. Bütçenize uygun bir bilgisayar bulabilirsiniz.
Lenovo'nun en popüler bilgisayar modelleri hangileri?
Lenovo bilgisayarları, çeşitli fiyat aralıklarında ve çeşitli özelliklerle sunulmaktadır. Lenovo'nun en popüler bilgisayar modellerinden bazıları şunlardır:
Lenovo bilgisayar fiyatları
- Lenovo V15 G3 IAP 82TT00A5TX02 Intel Core i5 1235U 15.6" 16 GB RAM 1 TB SSD FHD FreeDOS Laptop 15.299,99 TL
- Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A40039TX+165 AMD Ryzen 5 5500U 15.6" 16 GB RAM 512 GB SSD FHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar 13.999 TL
- Lenovo Ideapad L3-15IML05 81Y300GVTX Intel Core i7-10510U 15.6" 8 GB RAM 512 GB SSD MX130 FHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar 19.249 TL
- Lenovo V15 Gen 2 82KB00HWTXA82 Intel Core i5 1135G7 15.6" 16 GB RAM 256 GB SSD 1 TB HDD MX350 W10Pro Laptop 19.395,84 TL
- Lenovo V15 82KB019HTX Intel Core i3 1115G4 15.6" 8 GB RAM 256 GB SSD Full HD FreeDOS Notebook 10.799 TL
- Lenovo V15 Gen 2 82KB00HWTXA54 Intel Core i5 1135G7 15.6" 16 GB RAM 512 GB SSD MX350 FreeDOS Laptop 16.898,56 TL
- Lenovo ThinkBook 13S 21AR006QTX Intel Core i7-1260P 13.3" 16 GB RAM 512 GB SSD QHD+ FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar 31.599,99 TL
- Lenovo ThinkPad E14 G4 21E30069TX Intel Core i5 1235U 14" 16 GB RAM 512 GB SSD W11Pro FHD Laptop 25.999 TL
- Lenovo V15 Gen 2 82KB00HWTXA21 Intel Core i5 1135G7 15.6" 8 GB RAM 512 GB SSD MX350 Windows 10 Pro Laptop 18.546,43 TL
- Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga G1 20QA001HTX Intel Core i5-1130G7 13.5" 16 GB RAM 256 GB SSD QHD W10 Pro Taşınabilir Bilgisayar 44.499 TL
- Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H803RUTX Intel Core i7 1165G7 15.6" 8 GB RAM 512 GB SSD FHD FreeDOS Notebook 21.999 TL
- Lenovo V14 82KAS36STX Intel Core i3 1115G4 14" 8 GB RAM 256 GB SSD Full HD FreeDOS Notebook 13.049 TL
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3 21AH008FTX Intel Core i7 1255U 14" 16 GB RAM 512 GB SSD 2 GB MX550 FHD W11Pro Laptop 49.999 TL
- Lenovo V15 82KD004H37 AMD Ryzen 7 5700U 15.6" 16 GB RAM 512 GB SSD FHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar 17.729 TL
- Lenovo V15 82TT00A5TX04 Intel Core i5-1235U 15.6" 24 GB RAM 512 GB SSD FHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar 15.499,99 TL
- Lenovo ThinkBook 15 21A4009TTX AMD Ryzen 5 5500U 15.6" 16 GB RAM 512 GB SSD FHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar 17.969 TL
- Lenovo V15 82TT00A5TX05 Intel Core i5-1235U 15.6" 24 GB RAM 1 TB SSD FHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar 16.799,99 TL
- Lenovo ThinkPad P15 20YQS2J512 Intel Core i7-11850H 15.6" 16 GB RAM 512 GB SSD T1200 FHD W11 Pro Taşınabilir Bilgisayar 74.429 TL
- Lenovo T14 G2 20XLS3FUTX AMD Ryzen 7 5850U 14" 16 GB RAM 256 GB SSD W11Pro Notebook 33.749 TL
- Lenovo ThinkPad P16S 21BT000GTX Intel Core i7-1260P 16" 16 GB RAM 1 TB SSD T550 FHD+ W10 Pro Taşınabilir Bilgisayar 65.340,18 TL
Vergisiz telefon bilgisayar desteği ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere vergisiz telefonun ayrıntılarını açıkladı “9500 TL’yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL destek Erdoğan, ““Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz" dedi.