Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar satışında sona gelindi. 2023 yılında yapılan genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağını açıklamıştı. Erdoğan, gençlere vergisiz telefonun ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği verilecek. Peki vergisiz bilgisayar satışı ne zaman? Vergisiz bilgisayar fiyatları ne kadar? İşte bilgisayar fiyatları ve modelleri.