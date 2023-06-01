Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerinin eğitim görecekleri liseyi belirlemek için düzenlenecek olan LGS, 4 Haziran Pazar günü yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda adaylara 90 soru sorulacak ve 155 dakika süre tanınacak. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından yayınlanan LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgi yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamış ve 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürmüştü. Bu sene de LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor.