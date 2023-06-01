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LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023?

Sözel ve Sayısal olmak üzere toplamda 2 oturumdan oluşacak sınavın ilk oturumu Pazar günü saatler 9.30'u gösterdiğinde başlayacak. 2023 LGS sınavının ardından LGS sonuç tarihi için bekleyişe geçilecek. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuç tarihi...

12:47 . 1/06/2023 Thursday
Yeni Şafak
LGS sonuç tarihi

LGS sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerinin eğitim görecekleri liseyi belirlemek için düzenlenecek olan LGS, 4 Haziran Pazar günü yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda adaylara 90 soru sorulacak ve 155 dakika süre tanınacak. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SINAVINA SON 3 GÜN

LGS 2023 4 Haziran 2023 Pazar günü uygulanacak. Birinci oturum saat 09.30'da ikinci oturum ise 11.30'da yapılacak.

LGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

2023 LGS sınav yerleri MEB tarafından erişime açıldı. Öğrenciler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden LGS giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayınlanan LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgi yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamış ve 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürmüştü. Bu sene de LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor.



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