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LGS iki oturum arası kaç saat, dakika sürüyor 2024? LGS 2024 1. oturum ne kadar sürüyor?

"LGS iki oturum arası kaç saat, dakika sürüyor 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım devam ediyor. İyi bir üniversitenin anahtarlarından biri olan Lise eğitimi için öğrenciler bu yıl MEB tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavında ter dökecek. Hayalini kurdukları lisede eğitim almak isteyen öğrenciler LGS sınavına ilişkin bilgileri sorgulamaya devam ediyor. Peki LGS iki oturum arası kaç saat, dakika sürüyor 2024? LGS 2024 1. oturum ne kadar sürüyor?

14:51 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
LGS 2024 sınav takvimi
LGS 2024 sınav takvimi

"LGS iki oturum arası kaç saat, dakika sürüyor 2024? LGS 2024 1. oturum ne kadar sürüyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sınavı 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Hayalini kurdukları lisede eğitim almak için Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ye girecek 1 milyondan fazla öğrenci sınavın saat kaçta başlayacağı ve biteceğine ilişkin bilgileri sorgulamaya devam ediyor. Peki LGS iki oturum arası kaç saat, dakika sürüyor 2024? LGS 2024 1. oturum ne kadar sürüyor?

2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?

LGS sınavı 2 Haziran Pazar günü iki farklı oturumda gerçekleştirilecek.

LGS SINAV OTURUMLARI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum 09:30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan ilk oturumda öğrenciler 50 soru için 75 dakika süre verilecek.

İlk oturum 10:45'te sona erecek. İkinci oturum 11:30'da başlayacak.

Sayısal alanda n oluşan ikinci oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri'nden 40 soru yöneltilecek. 80 dakika sürecek ikinci oturum 12:50'de sona erecek.

#LGS
#lgs 1. oturum
#lgs oturum saatleri
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