"LGS iki oturum arası kaç saat, dakika sürüyor 2024? LGS 2024 1. oturum ne kadar sürüyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sınavı 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Hayalini kurdukları lisede eğitim almak için Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ye girecek 1 milyondan fazla öğrenci sınavın saat kaçta başlayacağı ve biteceğine ilişkin bilgileri sorgulamaya devam ediyor. Peki LGS iki oturum arası kaç saat, dakika sürüyor 2024? LGS 2024 1. oturum ne kadar sürüyor?
2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?
LGS sınavı 2 Haziran Pazar günü iki farklı oturumda gerçekleştirilecek.
LGS SINAV OTURUMLARI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ
LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum 09:30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan ilk oturumda öğrenciler 50 soru için 75 dakika süre verilecek.
İlk oturum 10:45'te sona erecek. İkinci oturum 11:30'da başlayacak.
Sayısal alanda n oluşan ikinci oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri'nden 40 soru yöneltilecek. 80 dakika sürecek ikinci oturum 12:50'de sona erecek.