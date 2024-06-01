"LGS iki oturum arası kaç saat, dakika sürüyor 2024? LGS 2024 1. oturum ne kadar sürüyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sınavı 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Hayalini kurdukları lisede eğitim almak için Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ye girecek 1 milyondan fazla öğrenci sınavın saat kaçta başlayacağı ve biteceğine ilişkin bilgileri sorgulamaya devam ediyor. Peki LGS iki oturum arası kaç saat, dakika sürüyor 2024? LGS 2024 1. oturum ne kadar sürüyor?