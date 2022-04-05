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LGS başvuru ve sınav tarihi: 2022 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Liseye Geçiş Sınavı başvuruları başladı, sınava başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 'LGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru için gerekli şartlar nedir? LGS ne zaman yapılacak?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? LGS başvuru ücreti ne kadar? MEB LGS başvuru kılavuzu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS kılavuzu 2022: LGS başvuru tarihleri belli oldu mu?
lgs 2022

5 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları ile sınav kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "www.meb.gov.tr" internet adresinden yayınlandı. Liselere giriş kapsamında uygulanacak olan söz konusu sınavın başvuruları Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada LGS başvuru tarihlerini açıkladı. Bakan Özer "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. açıklamasında bulundu.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığının altını çizen Özer, "Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek" ifadesini kullandı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs’tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Liseye Geçiş Sistemi Sınavı için başvuru ücreti alınmayacak, LGS ücretsiz bir sınav olarak uygulanacak.
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