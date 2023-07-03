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LGS tercihleri başladı: 2023 LGS nakilleri kaç kez yapılacak?

2023 LGS tercihleri bugün itibarıyla erişime açıldı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS tercih kılavuzunda yer alan adımları takip edecek olan öğrenciler lise taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini tamamlayacak. Yerleştirmeye esas nakiller, “Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 dönemde yapılacaktır. İşte MEB e-Okul LGS tercih ekranı.

11:04 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
LGS tercih nakil başvuruları

LGS tercih nakil başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2023 LGS tercih başvuruları, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Lise tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih işlemini gerçekleştirebilecek.

LGS’de kaç lise tercihi yapılacak?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

LGS tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları, 19 Temmuz'a kadar gerçekleşecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Nakille yerleştirme nasıl ve ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sisteminde tercih yapamayacak olup, yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 08-16 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

LGS nakilleri kaç kez yapılacak?

Yerleştirmeye esas nakiller, “Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da sınava girdi. MEB 2023 LGS sınav sonuçlarını açıkladı. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. 2023 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS sözel ve sayısal puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.

MEB LGS tercih robotu yüzdelik dilimleri öğrencilere kılavuz oluyor
MEB LGS tercih robotu yüzdelik dilimleri öğrencilere kılavuz oluyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları, 3 - 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. LGS tercih robotu 2023 yüzdelik dilimler, taban puanlar ve adrese yakın okulların görülmesine E-Okul üzerinden imkan tanıyacak. Liselerin 2023 yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri E-Okul üzerinden görüntülenebilecek. İşte Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları için Tercih Rehberi.

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#e okul
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