Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav soru ve cevap anahtarı adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) LGS kapsamındaki merkezi sınav bugün 2 oturum şeklinde uygulanıyor. İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştiriliyor. Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak yapıldı.

LGS soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak?

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları MEB'in internet sitesinden ilan edilecek. Geçen sene LGS sınavı 5 Haziran'da yapılmış, sınav soruları da 6 Haziran'da yayımlanmıştı. 2022 yılı takvim bilgileri baz alındığında, bu sene de LGS soru ve cevap anahtarının 5 Haziran Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

2022 LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

2022 LGS Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYIN

LGS ilk oturumda hangi dersler var?

Sözel alanı kapsayan ilk oturum saat 09.30’da başlarken öğrencilere Türkçe'den 20, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil'den 10'ar soru yöneltilecek.

LGS sözel sınav süresi ne kadar?

Öğrencilere Türkçe'den 20, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'ten 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil'den 10'ar soru yöneltilecek. Toplam 50 soru için 75 dakika süre verilecek.

LGS sayısal oturumda hangi dersler var, sınav süresi ne kadar?

50 soru için 75 dakika verilecek olan öğrenciler sayısal oturuma ise 11.30’da girecek. Matematik ve Fen Bilimleri becerileri toplam 40 soru ile ölçülecek olan öğrencilere bu oturumda verilecek olan süre ise 80 dakika.

Deprem nedeniyle meydana gelen öğrenim kayıplarının oluşturacağı adaletsizliği önlemek amacıyla, sorular sadece 8'inci sınıfın birinci dönem konularından hazırlandı. Öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?