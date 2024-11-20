Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi. MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak. LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik olarak düzenlenen LGS sınavı kapsamında bakanlıktan yeni bir duyuru yapıldı. Merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olunabilmesi için örnek soru ve çözüm videoları erişime açıldı.
Örnek soru kitapçıkları içerisinde Fen Bilimleri, Türkçe ve Matematik alanlarından 10’ar soru Din Kültürü, İnkılap Tarihi ve İngilizce alanlarından ise 5’er soru olmak üzere toplamda 45 soru bulunuyor. Soruların her biri öğrencinin anlama, yorumlama, problem çözme, analiz etme gibi süreçlerini destekleyecek nitelikte hazırlandı.