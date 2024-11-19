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AÖL sınavları 2024 ne zaman, hangi tarihte? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÖL sınavları 2024 ne zaman, hangi tarihte? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

15:2619/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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AÖL
AÖL

2024-2025 Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liseleri (AÖL) sınav tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. AÖL 1. dönem sınavları belirlenen merkezlerde, merkezî sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılacak. 3 oturumda düzenlenen AÖL sınavlarında sorumlu olunan her dersten 11 soru yer alıyor. Peki aöl sınav tarihleri 2024 1. dönem ne zaman, hangi ayda? 2024-2025 AÖL sınav takvimi

MEB açık lise sınav tarihleri, Sınava katılacak öğrenciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sınav tarihlerini ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını öğrenmek için gözlerini duyurulara çevirmiş durumda. AÖL 1. Dönem sınavları, açık lise öğrencilerinin eğitimlerini tamamlaması adına kritik bir rol oynuyor. Peki, AÖL sınav tarihleri 2024 / 1. Dönem ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınav tarihi

AÖL SINAVLARI 2024 / 1. DÖNEM NE ZAMAN?

Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.



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