MEB açık lise sınav tarihleri, Sınava katılacak öğrenciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sınav tarihlerini ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını öğrenmek için gözlerini duyurulara çevirmiş durumda. AÖL 1. Dönem sınavları, açık lise öğrencilerinin eğitimlerini tamamlaması adına kritik bir rol oynuyor. Peki, AÖL sınav tarihleri 2024 / 1. Dönem ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınav tarihi