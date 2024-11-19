MEB açık lise sınav tarihleri, Sınava katılacak öğrenciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sınav tarihlerini ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını öğrenmek için gözlerini duyurulara çevirmiş durumda. AÖL 1. Dönem sınavları, açık lise öğrencilerinin eğitimlerini tamamlaması adına kritik bir rol oynuyor. Peki, AÖL sınav tarihleri 2024 / 1. Dönem ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınav tarihi
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.