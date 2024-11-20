Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihlerinde süre bitiyor. MEB okullarda görevlendirilmek üzere 3 bin 263, sınıf öğrenmenliği, 2 bin 499 özel eğitim, 1.597 Rehberlik, 1.594 din kültürü ve ahlak bilgisi ve 968 İngilizce öğrenmenliği için kontenjan ayırdı. Toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen atama takvim işliyor. 14 Kasım’da başlayan sözleşmeli öğretmen tercih işlemleri için son güne girildi. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri ne zaman bitecek? İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmen tercih ekranı ve atama sonuç tarihi haberimizde…

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Kılavuza göre sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH HAKKI NE KADAR?

Sözlü sınavda en az 60 puan almış olan adaylar, 40 farklı eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen tercih atama sonuçları, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Atama sonuçları, ataması gerçekleştirilenlerin başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına kısa mesaj yoluyla bildirilecek.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

Atamalar 1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınav puanının % 50’si alınarak hesaplanacaktır. Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

En çok atama yapılacak branş dağılımı şu şekilde:

Sınıf öğretmenliği: 3 bin 263

Özel eğitim öğretmenliği: 2 bin 499

Rehberlik: 1.597

Din Kültürü: 1.594

İngilizce: 968

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?2024 Temmuz zammıyla beraber uzman öğretmen maaşı 44.085 TL’den 52.568 TL'ye yükseldi.

1’e 4 kademesindeki öğretmenin maaşı 39.781 TL’den 47.433 TL'ye çıktı.

2025 OCAK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak maaş zam oranı beklentisi % 10-15 arasında olacağı tahmin ediliyor. Memur zammı ocakta hükümetin enflasyon tahminine göre yüzde 9,31; piyasanın enflasyon beklentisine göre yüzde 10,59; AA ekonomistlerinin beklentisine göre ise yüzde 10,36 olacak.

Uzman Öğretmen maaşının 52.575 TL'den 58.143 TL'ye,