LGS iki oturum şeklinde 4 Haziran günü düzenlendi. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı soru ve cevapları içeren cevap kağıtlarını da adaylarla paylaştı. Lise heyecanı içerisinde olan öğrenciler ise merakla 2023 lise taban puanlarını araştırıyor. Peki, liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?

LGS YÜZDELİK DİLİMLER 2023

Bu seneki LGS taban puanları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene lise taban ve tavan puanları hakkında açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçlar açıklandıktan sonra tercih dönemi öncesinde yine MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselerin 2023 taban ve tavan puanları açıklanmadı. İlerleyen günlerde erişime sunulması bekleniyor. Ancak 2022 lise taban puanları ve yüzdelik dilimler aşağıdaki bağlantıda!

YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS'DE OKUL PUAN VERİYOR MU?

Merkezi yerleştirme şeklinde anılan sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik anadolu listeleri merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılacak. Burada öğrencilerin eğitim aldıkları okullardan herhangi bir puan eklenmeyecek.

Yerel yerleştirmelerde öğrencilerin ortaokuldaki başarı puanı önemli rol oynayacaktır.

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 LGS sınavının sona ermesinin ardından, sınava katılım sağlayan adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı.

Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihlerinin, bu yılda Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.







