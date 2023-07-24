LGS tercih sonuçları erişime açıldı. Adaylar saat 10.36 itibariyle MEB üzerinden LGS tercih sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak.

LGS 1. nakil tercih dönemi ne zaman?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor. 24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Lise 2. nakil tercih başvuruları ne zaman?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS'de 1 tercihte yerleşenler 2 tercihi yapabilir mi?

İlk tercihlerde bir okula yerleştim. Nakillerde tekrar bir okul tercihinde bulunabilir miyim?Evet, ilk tercihlerde bir okula yerleşen öğrenciler de nakil tercihinde tekrar tercih yapabilecekler. Öğrenci nakil tercihinde yeni bir okul kazanırsa kaydı o okula geçer, nakillerde bir okul kazanamazsa ilk yerleştirmede kazandığı okulda kaydı devam eder.

LGS lise tercih nakiller nasıl yapılacak?

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

Liseye hiç yerleşemeyenler ne yapacak, nasıl, hangi okula yereleştirme yapılacak?

Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak? MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanlara yerleşecek. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve yerleştirme süreci tamamlanacak.

Yerel yerleştirme yapmak zorunlu mu?

Evet, yerel yerleştirmede en az 1 okul tercih etmek zorunludur. Yerel yerleştirme listesinde tercih yapmayan öğrencilere merkezi yerleştirme listesi açılmayacaktır.

Yerel yerleştirmede kaç tercih hakkım var?

Yerel yerleştirme listesinde en fazla 5 okul tercih hakkı bulunmaktadır. Yerel yerleştirme listesindeki ilk 3 tercihin kayıt alanından okullar olması zorunludur. Tercih sırası fark etmeksizin aynı türden (anadolu lisesi, mesleki ve teknik anadolu lisesi, anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilir.

İstediğim okul komşu kayıt alanında onu tercih edebilir miyim?

Yerel yerleştirme listesinde ilk 3 okul kayıt alanında olmak zorundadır. Ancak 4 ve 5.tercihe komşu kayıt alanından okul yazılabilir. Aynı şekilde diğer kayıt alanından da okul yazılabilir.

Merkezi yerleştirmede kayıt alanı kriteri var mı?

Kayıt alanı kriteri sadece yerel yerleştirme tercih grubunda bulunmaktadır. Merkezi yerleştirme listesinde Türkiye'nin her yerinden okul tercih edilebilir.

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