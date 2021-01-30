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LİG TV ( beIN Sports ) canlı izle! Şifresiz beIN Sports izle

LİG TV ekranlarını artık şifresiz de izleyebilirsiniz. beIN Sports ekranlarında yayınlanan bilgilere göre artık frekans bilgilerini ayarlayan vatandaşlar beIN Sports’u şifresiz izleme imkanına sahip olacaklar. Aynı zamanda maç özetlerini ve son gelişmeleri şifresiz izleyebilecekler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
beIN Sports

beIN Sports

beIN Sports ( LİG TV ) kanalını artık şifresiz canlı izleyebilirsiniz. beIN Sports ekranlarında bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Bu maçı beIN Sports HD 1 kanalından canlı izleyebilirken maç özetini ise şifresiz kanaldan rahatlıkla izleyebilirsiniz.

beIN Sports şifresiz nasıl canlı izlenir?

Yapılan açıklamayla birlikte artık beIN Sports kanalını canlı izleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken frekansları aşağıdaki bilgiler üzerinden bulabilirsiniz.

Maç özetleri, son dakika gelişmeleri ve özel yayınlar artık şifresiz yayınla beIN SPORTS HABER’de sizinle! pic.twitter.com/AWN76vsgju

beIN Sports Haber frekans bilgileri

Türksat 4A

12379 MHZ Horizontal ( Yatay )

DVB-S Sembol Oranı: 30000

FEC 3/3 Digitürk Kanal 83.



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