Komisyonun her yıl 3-4 kez toplandığını ve ihtiyaç halinde bu sayının artabileceğine işaret eden Yumaklı, "Gıda güvenilirliğine ilişkin 103 Türk Gıda Kodeksi mevzuatımız var. Hijyen kuralları, resmi kontrol, kayıt ve onay mevzuatı ile 200’ün üzerinde ikincil gıda mevzuatımız bulunuyor. Gıda mevzuatı alt yapımız, dünya standartlarında ve birçok ülkeden çok daha iyi." diye konuştu.