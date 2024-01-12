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Limon sosları yasalanıyor: Kararı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu da yasaklanmıştı.

16:56 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Limon soslarının satışı yasaklanacak
Limon soslarının satışı yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda, çiftlikten sofraya gıda güvenirliğinin temini için çalıştıklarını söyledi.

Komisyonun her yıl 3-4 kez toplandığını ve ihtiyaç halinde bu sayının artabileceğine işaret eden Yumaklı, "Gıda güvenilirliğine ilişkin 103 Türk Gıda Kodeksi mevzuatımız var. Hijyen kuralları, resmi kontrol, kayıt ve onay mevzuatı ile 200’ün üzerinde ikincil gıda mevzuatımız bulunuyor. Gıda mevzuatı alt yapımız, dünya standartlarında ve birçok ülkeden çok daha iyi." diye konuştu.

LİMON SOSLARI YASAKLANIYOR MU?

Geçen yıl yaptıkları düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladıklarını anımsatan Yumaklı, "Daha önce yaptığımız düzenlemeyle bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız." dedi.

#Limon sosları
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
#gıda haberleri
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