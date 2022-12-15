Arjantin Fransa finalinde Messi ile Mbappe karşı karşıya gelecek

Arjantin - Fransa finali, PSG'de birlikte forma giyen ve ülkelerinin en önemli yıldızları olan Messi ile Mbappe'yi karşı karşıya getirecek.

MESSLİ İLE MBAPPE KARŞI KAŞRIYA

Paris Saint Germain'in (PSG) iki süper starı Katar'da Dünya Kupası için kapışacak. Bir yanda son kez Dünya Kupası oynadığını açıklayan Lionel Messi, diğer yanda ikinci kez bu kupayı oynayan ve ilkinde de kazanan Kylian Mbappe...

Paris'te Son Tango filmine atıfla ve teşbihte hata olmaz diyerek; Katar'da Son Tango gibi bir final olacak. Mbappe kazanırsa, üst üste iki Dünya Kupası kazanan Pele'den sonra bunu başaran ikinci yıldız futbolcu olacak. Bu durumda Messi ise evine eli boş dönecek.

Lionel Messi de Kylian Mbappe de Arjantin-Fransa Dünya Kupası finaliyle bu heyecanı ikinci kez yaşayacak. Messi, 2014 Dünya Kupası'nı finalde Almanya'ya 1-0'lık yenilgiyle kaybetmişti. Mbappe ise 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatsitan'a karşı alınan 4-2'lik galibiyetle bu zaferi 19 yaşında yaşadı.

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MESSİ'DEN 5 MAÇTA 3 GOL

5 yaşındaki Lionel Messi, Dünya Kupası finaline 5 gol ve 3 asistlik bir performansla çıkacak. Süper star, skora katkısının yanı sıra eski turnuvalara göre daha çok liderlik yapma özelliğiyle de Katar'da öne çıktı. Bu çerçevede rakiplerle kavgalara girmekten de pek geride durmayarak dikkat çekti.

MBAPPE'DEN 5 GOL 2 ASİST

23 yaşındaki Fransız yıldız Kylian Mbappe ise dev finale 5 gol ve 2 asistlik istatistikle çıkacak. Bir 100 atlet gibi attığı sprintler ve sıra dışı çalımlarıyla kendine has bir stile sahip olan Mbappe içen takım arkadaşı Messi'ye karşı final oynamak da ayrı bir motivasyon kaynağı olacak.

KYLİAN MBAPPE KİMDİR?

Kylian Sanmi Mbappé Lottin Kamerun ve Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir. Doğum tarihi 20 Aralık 1998 olarak biliniyor ve Mbappe 23 yaşındadır.

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LİONEL MESSİ KİMDİR?

Tam adı Lionel Andrés Messi Cuccittini'dir.

Çok genç yaşta gösterdiği performansla ve yeteneğiyle hem bireysel hem de takım olarak birçok başarıya imza atmıştır.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi, kariyeri boyunca yedi kez Ballon d'Or ödülünü alırken dört kez de şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşamıştır.

Lionel Messi, kulüp bazında bugüne kadar 577 maça çıkarken 491 kez ağları sarsmıştır.

2005 yılından bu yana Arjantin Milli Takımının vazgeçilmez oyuncusu olan Messi, Milii formasıyla 160 kez sahaya çıkmış ve 81 tane gol atmıştır.

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