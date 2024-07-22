Lise kayıt tarihleri, bugün açıklanacak LGS tercih sonuçları sonrasında binlerce öğrencinin ve velinin gündemindeki konu oldu. 22 Temmuz 2024 tarihinde MEB.GOV.TR adlı resmi adres üzerinden açıklanan LGS tercih sonuçları akabinde nakil başvuruları da başlamış oldu. Peki, LGS 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? İşte MEB takvimine göre lise nakil işlemlerinin ayrıntıları...

LGS 1. NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024?

LGS 1. nakil tercih başvuruları 22 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?

LGS 2. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

NAKİLLER 2 DÖNEM SÜRECEK

Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.







