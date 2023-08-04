LGS 2. nakil sonuçları
LGS nakil tercihleri devam ettiği şu sıralarda hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenci ve velileri telaş sardı. Lise 1. nakil tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte 2. nakil süreci de başladı. Öğrenciler e-okul aracılığıyla nakil isteyebileceği okulları görüntüleyebiliyor. Peki, Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2023 LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB LGS nakil ve yerleştire takvimine göre;
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.
İkinci nakil için 3. tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.
YERLEŞEMEYENLER İÇİN SÜREÇ DEVAM EDECEK
08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.