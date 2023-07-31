MEB duyurdu: LGS 1.nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Mazerete Bağlı Yer Değiştirme' duyurusu yayımladı. Buna göre kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos'ta alınacak.