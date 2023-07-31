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MEB duyurdu: LGS 1.nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. MEB, nakil sonuç duyurusunu resmi Twitter adresinden paylaştı. 24-28 Temmuz 2023 başvuru döneminde alınan 1. dönem nakil sonucu MEB.gov.tr üzerinden ilan edildi.

10:00 . 31/07/2023 Pazartesi
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MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı.

MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmesi ardından nakil süreci başlamıştı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.


Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. MEB, nakil sonuç duyurusunu resmi Twitter adresinden paylaştı.


Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ya da e-okul sisteminden öğrenilebilecek.


İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.


Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.


Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.





#MEB
#LGS
#Sonuç
3 saat önce
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LGS 2. ek tercihler nasıl yapılacak?