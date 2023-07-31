|
Özgün

LGS 2. tercih sonuçları bugün açıklandı! Sonuçlar meb.gov.tr sayfasında

LGS 2. tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS 1. nakil sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulanabiliyor. LGS 2. tercih sonuçları 31 Temmuz Pazartesi günü MEB tarafından açıklanmasının ardından henüz bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyenler için 2. nakil tercih süreci de başladı.

12:43 . 31/07/2023 الإثنين
Yeni Şafak
LGS

LGS

'nın 8. sınıf öğrencilerine düzenlediği Liselere Geçiş Sınavı'nda ilk tercihler ve yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. tercih tarihleri araştırılıyor. 1,5 milyondan fazla lise adayının katıldığı sınav, öğrencilerin 4 yıl boyunca eğitim göreceği okulu belirlemeleri için en önemli kıstas olurken arama motorlarında araştırılan 'LGS 2. tercihler ne zaman 2032?
başvuru tarihleri, ne zaman başlayacak, bitecek?' sorularının cevabını sizler için derledik.

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerleştirmeye esas LGS 2. tercih sonuçları 31 Temmuz’da açıklandı.

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos’ta ilan edilecek.

08 – 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 – 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos’ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.



#lgs
#lise nakil sonuçları
#lgs nakil
#lgs 2. tercih
#lise 2. tercih
#lgs 2. tercih sonuçları
#meb
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
7. dönem memur toplu sözleşme görüşmelerinde kıran kırana zam pazarlıkları başlıyor! İşte toplu sözleşme zam oranları