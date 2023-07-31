MEB
24-28 Temmuz tarihleri arasında alınan lise nakil başvurularının ardından LGS nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt ararken son dakika duyurusu ile sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı. MEB takvimi ile 31 Temmuz 2023 bugün açıklanan sonuçlar ile adaylar yerleştiği okulu sorguluyor. Peki, MEB ile LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2023 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü erişime açtı.
Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
2023 LGS 1. NAKİL DÖNEMİ BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!
LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.
LGS İKİNCİ NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.