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Lise özürlü ve özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün?

Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün? sorusu öğrencilerin gündeminde. 3 aylık aradan sonra okullar 12 Eylül Pazartesi gündünden itibaren yüz yüze eğitime başladı. Okullar açılmasıyla birlike merak edilen konular arasında devamsızlık süresi kaç gün olduğu gelmekte. Peki lisede devamsızlık kaç gün 2022? Lise özürlü ve özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün? İşte detaylar…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lise devamsızlık kaç gün 2022? lisede devamsızlık kaç gün olunca sınıfta kalınır?
Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatili sonrası 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise bugün başladı ve 16 Eylül'e kadar sürecek. Okulların yeni eğitim öğretim yılına başlamasıyla birlikte Devamsızlık kaç gün? Ortaokul lise devamsızlık kaç gün 2022? sorular da sorulmaya başlandı. Peki devamsızlık kaç gün? Lisede kaç gün devamsızlık yapma hakkı vardır? Kaç gün devamsızlık yapılırsa sınıfta kalınır? İşte detaylar.

Devamsızlık kaç gün?

Lisede devamsızlık hakkı kaç gün? Lisede özürsüz devamsızlık hakkı hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.

Lise devamsızlık hakkı kaç gün?
Lise devamsızlık hakkı kaç gün?

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

Yarım gün yok yazılma var olur mu?

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin devam, devamsızlık ve ilişik kesme ili ilgili 36. maddenin 2.bendinin b fıkrasında "Günlük toplam ders saatinin 2/3’ü ve daha fazlasını gelmeyenlerin bir gün diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır." denilmektedir.

  • 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi:
  • 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak.
  • Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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