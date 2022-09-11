Özgün DGS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu 2022
ÖZGÜN HABERLER

DGS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu 2022

DGS ek tercihler ne zaman? Sorusu, DGS üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme sonuçları 07 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. DGS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşemeyen adaylar şimdi de 2022 DGS ek yerleştirme takvimini araştırıyor. DGS üniversite kayıtları 14 EYlül’e kadar gerçekleştirilecek. Üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısına göre yayımlanacak olan DGS ek tercih kılavuzuyla birlikte ek tercihler başlayacak. DGS 2022 ek tercihleri ne zaman, ÖSYM ek tercih kılavuzu 2022 yayılandı mı, DGS ek tercihler nasıl yapılacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
DGS ek tercihleri ne zaman? 2022 ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzu

2022-DGS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İki yıllık ön lisans programından mezun olup dört yıllık lisans programlarına geçmek isteyenler DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabını merak ediyor. Peki DGS ek yerleştirme ne zaman, ÖSYM 2022 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS ek tercihlere ilişkin detaylar...

2022 DGS üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?

24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme sonuçları 07 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS üniversite e kayıtları ne zamana kadar yapılacak?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok... adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

2022 DGS ek yerleştirme ne zaman?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

Buna göre; DGS ek tercih döneminin 14 Eylül'de üniversite kayıt işlemlerinin ardından kalan boş kontenjanlara göre başlaması bekleniyor. 2022 DGS ek tercih kılavuzu için tıklayın.

Kimler DGS ek tercih yapabilir?

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2021 DGS ek yerleştirme en küçük, en büyük puanlar

2021 DGS ek yerleştirme en küçük, en büyük puanlar için tıklayın

KPSS 2022 DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM duyurdu: 2022 KPSS DHBT tarihi açıklandı
ÖZGÜN
KPSS 2022 DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM duyurdu: 2022 KPSS DHBT tarihi açıklandı

Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2022 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı takvimi
ÖZGÜN
Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2022 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı takvimi
Toplu ulaşıma kış tarifesi

Toplu ulaşıma kış tarifesi

​İstanbul'da yarın bu saatlerde ücretsiz olacak.
30 günde 30 şehir gezdi

30 günde 30 şehir gezdi

​Bisikletiyle 4 bin kilometre yol yaptı
İsviçre’de doğalgazı fazla açanları şikayet edenlere para ödülü

Tarih verildi: Geri sayım başladı.

​İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...

​Özelliğini öğrenince çok şaşıracaksınız.

​İstanbul trafiğinde okul hazırlığı

​Bakan Nebati: Borsa İstanbul iki aydır rekor üstüne rekor tazeliyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.