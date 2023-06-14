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KPSS Ortaöğretim Sınav Takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim (lise) için sınav tarihleri gündemde yerini aldı. KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yılda bir yapılıyor. Adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60’şar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltiliyor. Peki, Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS Ortaöğretim sınav takvimi.

15:30 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav takvimi

ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav takvimi

ÖSYM tarafından 2 yılda bir yapılan lise KPSS sınavı geçtiğimiz sene 6 Kasım Pazar günü gerçekleşmişti. KPSS ortaöğretim sınavının bu sene yapılıp yapılmayacağı ise sınava girecek adaylar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. İşte detaylar.

LİSE KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2023 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2024 yılında organize edilecek.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

KPSS ortaöğretim sınavında adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60’şar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

Adayların bu soruları yanıtlaması için 130 dakika (2 saat 10 dakika) sınav süresi verilecek.




#ortaöğretim
#KPSS
#lise
#ÖSYM
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