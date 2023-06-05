1 milyon 200 binden fazla adayın katılımıyla yapılan LGS sınavı tamamlandı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavların tamamlanmasıyla gözler tercih takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarının meb.gov.tr adresi üzerinden 26 Haziran tarihinde erişime açılacağını duyurdu. Öğrenciler, sınavdan elde ettikleri puanların yanı sıra adrese dayalı yerleştirme de yapabiliyor. Bakanlık ilk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih hakkı sunuyor. Peki 2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrenci, 2023 LGS sınavına 4 Haziran günü girdi ve soru, cevapları da yayımlandı. Öğrencilerin gündeminde olan tercih tarihi ise henüz MEB tarafından açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşirken tercih süreci de 4-20 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.

LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselerin 2023 taban ve tavan puanları açıklanmadı. İlerleyen günlerde erişime sunulması bekleniyor. Ancak 2022 lise taban puanları ve yüzdelik dilimler aşağıdaki bağlantıda!

MEB LGS TERCİH TARİHLERİ

LGS tercih takvimi henüz açıklanmadı. LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih olan 26 Haziran sonrası MEB tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl tercih takvimi şu şekildeydi;

30 Haziran 2022 Merkezi sınav puanlarının ilanı (sonuçların açıklanması)

30 Haziran tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı

30 Haziran- 20 Temmuz Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

4-20 Temmuz yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

25 Temmuz yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi







