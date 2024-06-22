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Lise tercihleri için geri sayım! Lise tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS tercih tarihleri

Lise tercih tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladı. Sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşti. Öğrenciler tercih kılavuzu ile beraber sonuçları bekliyor. Sonuçlarının açıklanması ile lise tercih süreci başlayacak. Peki, Lise tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 MEB LGS tercih tarihleri...

16:09 - 22/06/2024 السبت
Yeni Şafak
Lise tercihleri
Lise tercihleri

LGS kapsamında 2 Haziran’da gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçları, 28 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların ardından lise adayları tercihlerini yapacak. Peki, 2024 LGS tercih tarihleri açıklandı mı?

LİSE (LGS) TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.



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Lise tercihleri için geri sayım! Lise tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS tercih tarihleri