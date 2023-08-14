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Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi? 12. transferde müjdeli haber geldi!

Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağla Fenerbahçe, kaleci için de uzun süredir Dominic Livakovic'le görüşüyordu. Sarı laciverti takımda 12. transferde müjdeli haber geldi. Livakovic, Zagreb'in AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından İstanbul'a gelecek. Peki Livakovic kimdir? Dominic Livakovic nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

11:26 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Livakovic Fenerbahçe'ye ne zaman gelecek? Dominik Livakovic kimdir?

Livakovic Fenerbahçe'ye ne zaman gelecek? Dominik Livakovic kimdir?

Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i aynı gün İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapan
, şimdi de Hırvat eldiven
Dominik Livakovic
için geri sayıma geçti.
Livakovic
için Dinamo Zagreb'le 9 milyon euroya el sıkışan Fenerbahçe, Hırvat ekibinin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçını bekliyor.

Fenerbahçe, Livakovic ile kaç yıllık sözleşme imzalayacak?

Fenerbahçe, tecrübeli kaleci Livakovic ile 4+1 yıllık sözleşme yapacak. Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Dominik Livakovic kimdir?

Dominik Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da doğdu. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcu Prva HNL takımlarından Dinamo Zagreb'te forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb ve NK Zagreb takımlarında forma giydi. 186 cm boyunda ve 79 kilo olan Dominik Livakovic, sağ ayağını kullanmaktadır.

#Livakovic
#Dominic Livakovic
#fenerbahçe
38 dakika önce
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