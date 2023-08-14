Livakovic Fenerbahçe'ye ne zaman gelecek? Dominik Livakovic kimdir?
Fenerbahçe, Livakovic ile kaç yıllık sözleşme imzalayacak?
Fenerbahçe, tecrübeli kaleci Livakovic ile 4+1 yıllık sözleşme yapacak. Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
Dominik Livakovic kimdir?
Dominik Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da doğdu. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcu Prva HNL takımlarından Dinamo Zagreb'te forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb ve NK Zagreb takımlarında forma giydi. 186 cm boyunda ve 79 kilo olan Dominik Livakovic, sağ ayağını kullanmaktadır.