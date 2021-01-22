Lokantalar restoranlar ve kafeler açılacak mı? Bu soru Erdoğan'a soruldu
Erdoğan restoranlardaki kısıtlamalar hakkında konuştu: Kabinede ele alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. 'Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak, yasaklar yakın zamanda kalkar mı?' soruları da Erdoğan'a sorulan sorular arasındaydı. Erdoğan, cevaplandırdığı sorular koronavirüs aşıları, kısıtlamalar, erken seçim ve Sincar operasyonuna ilişkin oldu. İşte ayrıntılar.
Haber MerkeziYeni Şafak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrası soruları cevapladı. Erdoğan'ın cevaplandırdığı sorular koronavirüs aşıları, kısıtlamalar, erken seçim ve sincar operasyonuna ilişkin oldu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar;
RESTORANLARDA KISITLAMALAR KALKACAK MI?
Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar sıkı tutacağız dense de maalesef sıkı tutulmuyor. Başarılı süreci yeniden başa döndürmek istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız.
KAFELER VE RESTORANLAR KABİNEDE ELE ALINACAK
Kafeler ve restoranlar için açılıp açılmama kararı Kabine Toplantısında alınacak. Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti.
1- Restoranlar bir an önce ‘en sert tedbirlerle’ açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.
2- Müşterilere HES koduyla restoranlara giriş yapsın.
4- Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin
5- Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın
KURALLARA UYMAYANLAR İFŞA EDİLSİN
Salgının başladığı günlerde kapatılma kararı alınan işletmeler sadece yaz döneminde belli bir süre ve saatler arasında açılabilirken, salgında ikinci dalganın yaşanmasının ardından da yeniden kapandı. Bazı işletmeler bu süreçte eve servisle ayakta kalmaya çalışsa da, birçok restoranda eve servis hizmeti verilemediği için büyük ciro kayıpları yaşandı.
İşletmeler kira ödemelerini yapamayacak duruma düştü. Hatta sektör temsilcilerine göre eğer açılma süresi daha da uzarsa işletmelerin yüzde 30’u bir daha açılamama tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarının maaşlarını ödemeye çalışan işletmeler, tedarikçilerine olan borçlarını da ödeme noktasında büyük sıkıntı yaşıyor. Bu da tarladan başlayan ve restoranlara kadar uzanan tüm sektörleri bir hayli zorluyor.
Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti
YENİ AŞILAR GELİYOR
İki parti aşımız nasip olursa Çin'den onayı çıktı. Aşılarımızda süreç devam ediyor. 10 milyon doz aşı bu hafta gelebilir.
ERKEN SEÇİM OLACAK MI?
Seçimlerle ilgili takvim Haziran 2023'tür. Bu tarihten daha erken seçim falan söz konusu değildir. Bu erken seçimyaygaraları demokrasi düşüncesi oturmamış olanların hayalleridir. Cumhur ittifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu da Haziran 2023'tür.
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