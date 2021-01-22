Erdoğan restoranlardaki kısıtlamalar hakkında konuştu: Kabinede ele alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrası soruları cevapladı. Erdoğan'ın cevaplandırdığı sorular koronavirüs aşıları, kısıtlamalar, erken seçim ve sincar operasyonuna ilişkin oldu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar;

RESTORANLARDA KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar sıkı tutacağız dense de maalesef sıkı tutulmuyor. Başarılı süreci yeniden başa döndürmek istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız.

KAFELER VE RESTORANLAR KABİNEDE ELE ALINACAK

Kafeler ve restoranlar için açılıp açılmama kararı Kabine Toplantısında alınacak. Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti.

1- Restoranlar bir an önce ‘en sert tedbirlerle’ açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.

2- Müşterilere HES koduyla restoranlara giriş yapsın.

3- Aşılamada yeme-içme sektörü çalışanlarına öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.

4- Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin

5- Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın

KURALLARA UYMAYANLAR İFŞA EDİLSİN

Salgının başladığı günlerde kapatılma kararı alınan işletmeler sadece yaz döneminde belli bir süre ve saatler arasında açılabilirken, salgında ikinci dalganın yaşanmasının ardından da yeniden kapandı. Bazı işletmeler bu süreçte eve servisle ayakta kalmaya çalışsa da, birçok restoranda eve servis hizmeti verilemediği için büyük ciro kayıpları yaşandı.

İşletmeler kira ödemelerini yapamayacak duruma düştü. Hatta sektör temsilcilerine göre eğer açılma süresi daha da uzarsa işletmelerin yüzde 30’u bir daha açılamama tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarının maaşlarını ödemeye çalışan işletmeler, tedarikçilerine olan borçlarını da ödeme noktasında büyük sıkıntı yaşıyor. Bu da tarladan başlayan ve restoranlara kadar uzanan tüm sektörleri bir hayli zorluyor.

Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti





YENİ AŞILAR GELİYOR



İki parti aşımız nasip olursa Çin'den onayı çıktı. Aşılarımızda süreç devam ediyor. 10 milyon doz aşı bu hafta gelebilir.

Türkiye'de aşı uygulaması başladı: Mavi turlara talep arttı Eşsiz güzellikteki doğası ve gizli koylarıyla deniz tutkunlarının tercihi Güney Ege Bölgesi kıyıları, yat turizmini tercih eden Avrupalıların gözdesi olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte, kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenler, mavi tura yöneldi. Marmaris başta olmak üzere Fethiye, Bodrum ve Datça ilçelerinde mavi tur yapan yat firmalarının şartları araştırılmaya başlandı. Koronavirüs aşısının uygulanmaya başlamasıyla birlikte ön rezervasyonların şimdiden yapıldığını söyleyen Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı şöyle konuştu: "Turizm sezonu iki yıl önce çok canlıydı. Mavi turlar ise her dönem ilgi çekerken, pandemi dolayısıyla durgunluk yaşandı. Ancak koronavirüsün bulaşmasını önleyen aşının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yeniden rezervasyonlar canlandı. Özellikle izole dediğimiz kalabalıklardan uzaklaşarak tatil yapmak isteyenlerin tercihi mavi tur ile yat turları oldu. Yurt içi ve yurt dışından ön rezervasyonlar gelmeye başladı. Bu şekilde devam ederse, aşılama sürecinde bir aksilik olmaz ise ülkeler arası dolaşımda tekrar kapanma yaşanmadığında sektör olarak verimli günler yaşayacağız. Şimdiden temmuz ile eylül arası alınan ön rezervasyonlar yüzde 60 civarında. 2018 ve 2019 yılında yakaladığımız yüzde yüz doluluk oranlarına ulaşacağımıza inanıyorum” Türkiye'de aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti800 TEKNE MAVİ TURA HAZIRLANIYOR Deniz turizminin önemli merkezlerinden Marmaris'te fiyatları 1,5 milyon ile 30 milyon dolar arasında değişen lüks yatlar, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde bulunan 6 özel marina, Muğla Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde demirli duruyor. İlçede 4 bin 450 lüks yat ve yelkenli bulunuyor. Yatların 3 bin 200'ü başta İngiliz olmak üzere yabancı uyruklu kişilere ait. Boyları 13 ile 46 metre arasında değişen 800 ahşap ve fiber tekne ise mavi tur için kullanılıyor.KORONAVİRÜS AŞISI, MAVİ TURLARI PATLATTI Mavi tur düzenleyen yatlarda kaptanlık yapan Süleyman Ertürk, yeni bir sezona hazırlandıklarını söyledi. Yatların tamamının kızakta olduğunu ve bakımlarının yapıldığını ifade eden Ertürk, “Aşıdan sonra talepler gelmeye başladı. Fiyatları belirleyen çok şart var. Yatın lüks olması, müşterinin kısa ya da uzun rota istemesi, ne kadar süre deniz de kalacağı gibi konular netleştiriliyor. 1 hafta ile 10 gün arasında tur isteyenlere standart olarak 5 bin ile 50 bin euro arasında fiyat veriliyor. 20 bin euro üzerinde rota ve yemek menüsünü müşteri belirliyor. Temmuz ile eylül arasında kalabalıklara karışmadan izole şekilde tatil yapmak isteyenlerin taleplerinde artış bekliyoruz” diye konuştu. Tur düzenleyen Arda Türkoğlu (32) da "Bu yıl umudumuz var. Geçen yıllar memnun kalan turistler, bu yıl da ön rezervasyonlarını yaptırıyor” dedi.Galeri: Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi: Bu kişiler aşı vurulamayacak

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?



Seçimlerle ilgili takvim Haziran 2023'tür. Bu tarihten daha erken seçim falan söz konusu değildir. Bu erken seçimyaygaraları demokrasi düşüncesi oturmamış olanların hayalleridir. Cumhur ittifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu da Haziran 2023'tür.

Erken seçim olacak mı: Haziran 2021'de seçim olur mu? Muhalefetin erken seçim söylemlerine AK Parti tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Siyaset gündeminde zaman zaman gündeme gelen erken seçim söylemlerini Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 'Haziran 2021’de seçim olur mu?' başlıklı yazısında değerlendirdi. Acet, "Siyasi dinamiklere bakıldığında, bir erken seçime en az ihtiyacı olan partinin Ak Parti olduğu ortada" diyerek, halkın yüzde 70'nin erken seçim istemediğini söyledi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Gördüğüm kadarıyla 2021 haziran gibi seçim olabilir. Erdoğan kışı sevmez. Haziranda seçim bekliyorum, olması da gerekiyor. " açıklamasını hatırlatan Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, erken seçim olma ihtimalini değerlendirdi.HAZİRAN 2021'DE ERKEN SEÇİM OLUR MU?Acet, 'Haziran 2021’de seçim olur mu?' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:Şu birkaç gün içinde de yine Haziran 2021’de seçim olacağı tahmini üzerinden ‘Benim beklentim bu. Çünkü atılan adımların ona doğru olduğunu ve Sayın Erdoğan’ı tanıyan bir şahıs olarak, Biden’ın karşısına 'Acaba bir ümit seçilebilir miyim’ deyip seçilip oturmayı arzu edecektir.’ şeklinde açıklamalar yaptı."Bir muhalefet partisinin başındaki isim olarak Meral hanımın erken seçim talebi/tahmininde bulunmasından doğal bir şey olamaz ancak, nokta atışı erken seçim tahminleri yapıp hiçbirini tutturamadığınız zaman, bir süre sonra bu bağlamdaki sözlerinizin ağırlığı hasar görebilir, bir birine benzeyen cümleleriniz ilk defa söyledikleriniz kadar dikkat çekici olmayabilir.Siyaseti yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere, kendisi, daha önce de Pazar gününe denk gelen bir 15 Temmuz için seçim tarihi vermişti.Öte yandan, İyi Parti liderinin, 5 ay içinde yapılmasını öngördüğü erken seçimle ilgili tahminini dile getirirken kurduğu cümleye, bugün Beyaz Saray mesaisine başlayacak olan Joe Biden’ı da karıştırması bir hayli dikkat çekici.Neden acaba?Bu kadar erken bir vakitte erken seçim yapılacağını tahmin etmek için, bu kadar erken bir vakitte ülkeyi erken seçime zorlayacak bir takım olağan dışı gelişmelerin olabileceği mi düşünülüyor acaba?2018’DEKİ ŞARTLAR MEVCUT MU?15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ankara kulislerinde herkes birbirine ‘sırada ne var’ diye soruyordu.Aylarca bu soru böyle zihinlerde asılı olarak kaldı.Bir süre sonra herkesin birbirine yönelttiği bu sorunun ortaklaşan cevabı, “3 Kasım 2019” olarak ufukta belirdi.Yani, diğer bütün yöntemler tüketildiği için Tayyip Erdoğan’ı halkın gözünden düşürme dışında bir seçenek kalmamıştı.Dönem şartları gereği ‘savaş terminolojisi’ ile konuşacak olursak, Erdoğan’ı devirmek için bütün yığınaklar, Kasım 2019 için yapılacaktı.Devamında seçim takvimine endeksli kâbus senaryoları havada uçuşmaya başladı.Cumhurbaşkanı’nın 18 Nisan 2018’de açıkladığı ‘baskın seçim’ kararının temel gerekçelerinden biri, o gün yaptığı konuşmada da vurguladığı gibi, “3 Kasım senaryolarını aradan çıkarmaktı.”Bu kararla, 2019 sonbaharına endeksli kötü ihtimaller devre dışı bırakılmış oldu.Bugünkü şartlar ise, erken seçim bağlamında 2018 Nisan ayının hemen hemen tam tersine işaret ediyor.Nasıl mı?Anlatalım.Siyasi dinamiklere bakıldığında, bir erken seçime en az ihtiyacı olan partinin Ak Parti olduğu ortada.İktidar çevrelerinde, şimdiye kadar ekonomide pandemi döneminin de etkisiyle ortaya çıkan sorunları azaltmadan sandığa gitmek gerektiğini dile getiren tek bir Allah’ın kuluna dahi rastlamış değilim.Gerçi, ekonomide ciddi sorunlar olsa da “Çözerse yine Erdoğan çözer” duygusu yaygın olduğu için, oy tercihlerinde Haziran 2018’deki durum hemen hemen aynı yerinde duruyor.'HALKIN YÜZDE 70'TEN FAZLASI ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR'Ama madalyonun öbür yüzünde şöyle bir gerçek var:Kamuoyu araştırmalarına göre, halkın yüzde 70’den fazlası erken seçim istemiyor.Bunun bir nedeni, 2014/2019 arası bir sürü seçim yapıldığı için bunun getirdiği yorgunluk olmalı.Bir diğer neden ise, ülkenin gerçekten de seçimlere değil, sorunlarını çözerek ileriye umutla bakacak icraat/faaliyet/politikalara ihtiyaç duyması.Ülkede “gidişat okumasını” yine anketler üzerinden Ak Parti’den daha iyi yapabilen bir ikinci parti yok.Hata varsa düzeltme refleksi, şikâyet varsa kulak verme refleksi hızlıca devreye girebiliyor.Şöyle iki soru da sorabilirsiniz:Toplumun geniş kesimleri Erdoğan iktidarından umudunu kesmiş olsaydı, erken seçim talebi bu kadar az olur muydu?Yüzde 70 erken seçim istemiyorsa eğer, bu oranın içinde muhalefetteki bütün partilerden seçmen kitlelerinin de olduğu açık değil mi?"Akşener’in ‘Biden’ ve ‘Haziran’ vurgulu erken seçim çağrısı: Bir şeyler mi planlanıyor?



