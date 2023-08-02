Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin ödemelerine faizsiz 6 ay daha erteleme yapılacağını açıkladı. Peki Halkbank esnaf kredisi erteleme başvurusu yapılacak mı? İşte Bakan Mehmet Şimşek’in faizsiz kredi ertelemesine yönelik yaptığı açıklamanın detayları.