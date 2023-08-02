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Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor: Bu kez otogaz (LPG) zamlandı

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ve KDV, ÖTV oranlarında yapılan zamlar nedeniyle, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında da değişik yaşanıyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,22 TL zam gelmişti. LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor. İşte akaryakıt zammı sonrası benzin ve motorin güncel fiyatları.

10:07 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
LPG'ye 2 TL zam geliyor!

LPG'ye 2 TL zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Dün motorine gelen zammın ardından, son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk fiyat artışı geldi.

Akaryakıt zammı sonrası benzin, motorin ne kadar oldu?

Pompaya yansıyan rakamlara göre motorin İstanbul'da 36,42 liradan, benzin 36,09'dan, LPG ise 16,38 TL'den satılıyor.

LPG'ye yeni zam geldi mi?

Son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG’nin litre fiyatı 15,80 liraya, Anadolu Yakası’nda 16,23 liraya yükselecek.

Ankara’da benzin ve motorin fiyatları

Benzin litre fiyatı: 36.57 TL

Motorin litre fiyatı: 35,80 TL

LPG litre fiyatı: 16,38 TL

İzmir’de benzin ve motorin fiyatları

Benzin litre fiyatı: 36.68 TL

Motorin litre fiyatı: 35,92 TL

LPG litre fiyatı: 13,86 TL

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#motorin
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