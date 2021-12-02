Özgün Lütfi Elvan istifa mı etti? Lütfi Elvanın yerine kim geçti?
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Lütfi Elvan istifa mı etti? Lütfi Elvan'ın yerine kim geçti?

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lütfi Elvan'ın son dakika Resmi Gazete kararı ile görevden af talebinin kabul edildiği duyuruldu. Haberin detayını araştıran vatandaşlar "Lütfi Elvan istifa mı etti? Lütfi Elvan'ın yerine kim geçti?" soruları merak kazandı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Lütfi Elvan'ın yerine kim geçti? Yeni Ekonomi Bakanı kim oldu? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lütfi Elvan istifa mı etti? Lütfi Elvanın yerine kim geçti?
lütfi elvan

"Lütfi Elvan istifa mı etti?" sorusu arama motorunda sorgulanan sorulardan birisi oldu. Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti. Hazine ve Maliye Bakanı olan Lütfi Elvan'ın yerine kim geçti? Görevinden istifa eden Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararında "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddit Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı

Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu

Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA, Önder, Utesav Üyeliği devam etmektedir.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi.

MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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