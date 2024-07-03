Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüm Türkiye’yi ilgilendiren haziran ayı enflasyon rakamını açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon haziranda yüzde 1,64 artış gösterdi. Haziran enflasyon rakamıyla birlikte emekli, memur ve memur emeklisinin zam oranı da netleşmiş oldu.
ZAMLI MAAŞLAR TEMMUZ'DA HESAPLARA GEÇECEK Mİ?
Haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklandı. 2024 yılını ilk yarsında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyon oranının belli olmasıyla memur ve emeklinin alacağı zam oranı da kesinlik kazandı. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam alacak.
Zamlı emekli ve memur maaşı ödeme tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Alınacak zam oranı Temmuz ayının ilk haftasında belli oldu. Dolayısıyla zamlı maaşların da bu ay hesaplara yatırılması bekleniyor.
Memur ve memur emeklisi zam oranı
Memur ve memur emeklilerinin zam hesabında toplu sözleşme de rol oynuyor. Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaş ve ücretlerine Temmuz 2024’ten geçerli olmak üzere yüzde 10 artış öngörüldü. Altı aylık enflasyon farkından doğan yüzde 9,31 ile birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 19,31 olacak.
SSK ve Bağ-kur emeklisi zam oranı
Ekonomi yönetimi enflasyonu göz önünde bulundurarak refah payı artışı yapmazsa işçi, tarım işçisi ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz’da yüzde 24,73 oranında zam alacak.
SSK 4A emekli maaşları ne zaman ödeniyor?
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için ayın 17'si
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için ayın 18
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için ayın 19'u
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için ayın 20'si
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için ayın 21'i
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için ayın 22'si
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için ayın 23'ü
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için ayın 24'ü
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlariçin ayın 25'i
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için ayın 26'sı
4B Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödeniyor?
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar içn ayın 25'i
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar için ayın 26'sı
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için ayın 27'si
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için 28'i