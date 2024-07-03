Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli ve memur maaş zammı bugün TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanması sonrası belli oldu. SSK (4a) VE BAĞ-KUR (4b) emeklilerinin zam oranları TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile netleşmiş oldu. Emeklilerin maaşlarına ne kadar zam gelecek? Kök maaşı 10 bin, 15 bin, 30 bin, 25 bin TL olan emekliler ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte emekli maaşlarına Temmuz ayı itibariyle gelecek zam oranı....