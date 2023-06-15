İsteğe bağlı sigorta, engelli maaşı, kıdem tazminatı ne kadar olacak?
Asgari ücrette ilk toplantı geçtiğimiz salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşti. İkinci toplantı için gözler 19 Haziran tarihine çevrildi. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödemelerde değişikliğe gidilecek. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primlerinde artışlar olacak. Peki bu ödemelerde ne kadar artış olacak? İşte detaylar.
İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarı ne kadar olacak?
İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.
En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 30 zam olursa en düşük 4 bin 162 TL, en yüksek 31 bin 224 TL olacak güncellenecek.”
Kıdem tazminatı tutarı ne kadar olacak?
Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde bulunuyor. Yüzde 30 zam olursa yeni kıdem tazminatı tutarı 13 bin 10 TL düzeyine çıkacak.
Engelli aylığı ne kadar, kaç TL?
Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engelli aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL seviyesinde. Yüzde 30 zam olursa yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 259 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 391 TL olacak.