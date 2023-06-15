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İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarı ne kadar olacak?

İsteğe bağlı sigorta prim tutarı asgari ücrete yapılan zam sonrası değişmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ara zammına ilişkin olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına değinerek, “Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum.” dedi. İsteğe bağlı sigorta primi asgari ücret zam oranına göre artış söz konusu olmakta. Peki asgari ücret zammıyla İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tutarı ne kadar olacak? İşte detaylar.

09:39 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsteğe bağlı sigorta, engelli maaşı, kıdem tazminatı ne kadar olacak?

İsteğe bağlı sigorta, engelli maaşı, kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Asgari ücrette ilk toplantı geçtiğimiz salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşti. İkinci toplantı için gözler 19 Haziran tarihine çevrildi. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödemelerde değişikliğe gidilecek. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primlerinde artışlar olacak. Peki bu ödemelerde ne kadar artış olacak? İşte detaylar.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarı ne kadar olacak?

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 30 zam olursa en düşük 4 bin 162 TL, en yüksek 31 bin 224 TL olacak güncellenecek.”

Kıdem tazminatı tutarı ne kadar olacak?

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde bulunuyor. Yüzde 30 zam olursa yeni kıdem tazminatı tutarı 13 bin 10 TL düzeyine çıkacak.

Engelli aylığı ne kadar, kaç TL?

Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engelli aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL seviyesinde. Yüzde 30 zam olursa yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 259 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 391 TL olacak.


Yeni stajyer maaşları 2023'te ne kadar olacak?
Yeni stajyer maaşları 2023'te ne kadar olacak?

Asgari ücret zam oranı, staj ücretlerini de belirliyor. Asgari ücret zamları belli olması ile özel sektörde ve kamu kurumlarında stajyer olarak çalışanların da maaşı artacak. Ocak’ta asgari ücret net 8 bin 500 TL olurken, brüt asgari ücret 10 bin lira oldu. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete gelecek olan zamma odaklandı. Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen ara zam için bugün ilk toplantı yapılacak. Asgari ücret zammıyla birlikte staj ücretleri ne artmakta. Asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte zorunlu stajer ücreti ne oldu sorusu karşımıza çıkmaktadır. Staj görevini yapan stajyer çalışanlarına da devlet ücret vermektedir. Peki, staj ücreti ne kadar olacak? 2023'te asgari ücret zammıyla stajer ücretleri ne kadar olacak?

Askerlik ve doğum borçlanma ücretleri ne kadar? Yeni asgari ücret zammı sonrası borçlanma ücretleri artacak
Askerlik ve doğum borçlanma ücretleri ne kadar? Yeni asgari ücret zammı sonrası borçlanma ücretleri artacak

Asgari ücrete ara zam için çalışmalar resmen başlıyor. Tespit komisyonunun ilk toplantısı bugün saat 14.00’te yapılacak. Asgari ücret zammı sonrası staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, GSS primi, staj ücreti de zamlanacak. Temmuz asgari ücret ara zammı neticesinde askerlik ve doğum borçlanma tutarları da değişecek. Emekli olmak isteyenlere eksik primlerini askerlik ve doğum borçlanması imkanı tanınmakta. Şu an için 450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli en az 48 bin 38,40 TL, 1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli ise en az 76 bin 861,44 TL olmakta. Peki askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? Askerlik ve doğum borçlanması temmuzda ne kadar olacak?



#İsteğe Bağlı Sigorta primi
#Kıdem tazminatı tutarı
#engelli maaşı
#Asgari ücret
1 saat önce
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